WERestos: le week-end des Restos du coeur 2019

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

Dans un contexte social difficile, les Restos du coeur ont plus que jamais besoin du soutien de tous pour poursuivre ses activités d’aide aux plus démunis. La Collecte Nationale et les Enfoirés, le temps d’un week-end, offrent à chacun, à sa façon, de participer à un formidable élan de solidarité et de faire un geste utile.



La Collecte Nationale

Vendredi 8 et samedi 9 mars, les 72 000 bénévoles de l’association - épaulés par des milliers de bénévoles d’un jour, dont des volontaires d’entreprises partenaires et de nombreux étudiants - collecteront, dans plus de 7 000 grandes surfaces partout en France, les produits indispensables au fonctionnement de l’association pendant la campagne d’été.

Produits alimentaires non périssables, produits d’hygiène et produits pour bébés : les besoins sont nombreux pour poursuivre l’action de l’association et aider les personnes accueillies toute l’année.

Face à la hausse des besoins, les Restos ont espoir de récolter davantage de produits. L’association compte plus que jamais sur la mobilisation de tous, bénévoles et donateurs, pour répondre à l’objectif de collecter 8 000 tonnes de denrées !



La soirée spéciale Enfoirés & Restos du Cœur sur TF1 et France Bleu

Le concert « 2019 le monde des Enfoirés » sera diffusé vendredi 8 mars à 21h sur TF1 et en simultané sur France Bleu. Il sera suivi d’une émission spéciale « Restos & Enfoirés : 30 ans d’amour ! » présentée par Anne-Claire Coudray. Autour de Patrice Blanc, président des Restos du Coeur, bénévoles et anciennes personnes accueillies, viendront raconter leur combat et feront revivre les plus belles histoires de l’association.



La vente des CD/DVD et la boutique éphémère des Enfoirés

Le double CD et le DVD « 2019 le monde des Enfoirés », avec l’intégralité du concert et de nombreux bonus, sera mis en vente dès le lendemain. Chaque vente permettra d’offrir aux Restos l’équivalent de 17 repas.

Les Enfoirés ouvriront également - jusqu’au 17 mars - leur boutique éphémère où seront mis en vente, en exclusivité, le t-shirt porté par les artistes lors du concert (exclu web), le t-shirt de l’année, le livre photos souvenirs des Enfoirés, le porte-clefs, le magnet et le 45 tour.



Tous les profits de cette vente seront intégralement reversés aux Restos du Coeur !

Suivez chaque minute de ce week-end aux couleurs des Restos sur les réseaux sociaux : #WERestos

On compte sur vous !