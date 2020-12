Aide alimentaire / aide aux étudiants à Paris - Au coeur des Restos du Coeur du 29 décembre 2020

Les Restos du cœur, en partenariat avec le CROUS de Paris et le soutien de la ville de Paris, ont ouvert le 13 octobre dernier, un nouveau centre d'accueil et d'aide alimentaire réservé aux étudiants. Ici, aux Restos, plus de 10 000 repas ont été distribués.