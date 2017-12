Voilà une bien belle reprise autour de la grande gagnante de "The Voice Kids 4", Angelina. A ses côtés, Evän, Cassidy et Amandine donnent de la voix pour faire revivre l'un des plus grands succès de Patrick Bruel. Extrait de l'émission "Les Enfoirés Kids" diffusée le 1er décembre 2017 sur TF1.