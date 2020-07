Bénévolat de renfort (Eure et Loire) - Au coeur des Restos du Coeur du 28 juillet 2020

A cause de la crise sanitaire, les bénévoles âgés ou de santé fragile ont arrêté de venir sur le terrain. Alors, pour que les centres restent ouverts, il a bien fallu trouver quelques renforts. Ici, chaque semaine, Joseph et les bénévoles subviennent aux besoins de plus de 80 familles.