Au coeur des Restos du Coeur du 13 décembre 2018 - Atelier de français Perpignan

Perpignan - Dans cet atelier français créé par René Philippe pour les Restos, c'est bonne humeur garantie et accueil de tous les niveaux. Ici, les Restos aident 25 personnes à apprendre le français. Découvrez les portraits de bénévoles et bénéficiaires sur l'ensemble des activités et ateliers proposés par les Restos.