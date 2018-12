Au coeur des Restos du Coeur du 14 décembre 2018 - Soiree paella Paris

Paris - Jacques organise des distributions de plats chauds pour les plus démunis mais ce soir, à l'approche de noël, pour le plus grand plaisir des bénéficiaires, le menu a changé. Ici, grâce aux Restos, une centaine de plats chauds sont distribués toutes les semaines. Découvrez les portraits de bénévoles et bénéficiaires sur l'ensemble des activités et ateliers proposés par les Restos. Pour aider Les Restos du Coeur, rendez-vous sur : http://www.restosducoeur.org/ ou adressez vos dons par courrier à l'adresse suivante : Les Restaurants du Coeur - 75515 Paris Cedex 15