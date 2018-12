Au coeur des Restos du Coeur du 17 décembre 2018 - Emploi à Toulouse

Toulouse - Dominique a mis en place pour les Restos un circuit vertueux qui va de la lutte contre le gaspillage à l'aide aux plus démunis. Ici, les Restos servent entre 300 et 450 repas par jour. Découvrez les portraits de bénévoles et bénéficiaires sur l'ensemble des activités et ateliers proposés par les Restos. Pour aider Les Restos du Coeur, rendez-vous sur : http://www.restosducoeur.org/ ou adressez vos dons par courrier à l'adresse suivante : Les Restaurants du Coeur - 75515 Paris Cedex 15