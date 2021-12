Cuisine d'insertion qui alimente le bus du cœur - Au coeur des Restos du Coeur du 28 décembre 2021

Cette cuisine n’est pas comme les autres. Ici, les personnes en contrat d’insertion préparent une bonne soupe et des gâteaux, qui feront partie d’un repas équilibré, distribué le soir pour réchauffer ceux qui en ont le plus besoin. Ici, grâce aux Restos, 150 repas sont distribués tous les soirs.Découvrez les portraits de bénévoles et bénéficiaires sur l'ensemble des activités et ateliers proposés par les Restos. Pour aider Les Restos du Coeur, rendez-vous sur : http://www.restosducoeur.org/ ou adressez vos dons par courrier à l'adresse suivante : Les Restaurants du Coeur - 75515 Paris Cedex 15