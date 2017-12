Une mission de la plus haute importance attend les Kids. Ils vont devoir prendre la relève de leurs aînés des Enfoirés pour recréer tous les tableaux les plus célèbres des spectacles mis en scène pour les Restos du coeur ! Accueillis par Michaël Youn, Lisandro Cuxi et toute la bande des Kids sont propulsés dans un voyage extraordinaire à travers les plus grandes chansons des Enfoirés.