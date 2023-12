Entrepôt - Au coeur des Restos du Coeur du 19 décembre 2023

Dans cet immense entrepôt de 3600m2 des bénévoles, des personnes en contrat d’insertion, et des salariés assurent ensemble les préparations et la livraison des 72 centres des restos du cœur du département du Pas de Calais. Pour lutter contre la précarité, l'association agit sur tous les fronts : distribution et aide alimentaire (Centres de Distribution Alimentaire - Restos du Cœur Bébés...), logement mais aussi aide à l'insertion pour ne plus avoir à fréquenter les Restos (Initiation informatique, micro-crédit, accès au droit...). Découvrez les portraits de bénévoles et bénéficiaires sur l'ensemble des activités et ateliers proposés par les Restos. Pour aider Les Restos du Coeur, rendez-vous sur : http://www.restosducoeur.org/ ou adressez vos dons par courrier à l'adresse suivante : Les Restaurants du Coeur - 75515 Paris Cedex 15