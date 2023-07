Car du cœur - Au coeur des Restos du Coeur du 20 juillet 2023

Le CAR DU COEUR est un nouveau centre mobile, équipé de matériel permettant aux bénévoles de servir des repas chauds de qualité. Ce véhicule moderne peut aussi accueillir confortablement les personnes en difficulté cherchant des solutions à des problèmes administratifs. C’est un dispositif consacré aux personnes en situation de précarité. Pour lutter contre la précarité, l'association agit sur tous les fronts : distribution et aide alimentaire (Centres de Distribution Alimentaire - Restos du Cœur Bébés...), logement mais aussi aide à l'insertion pour ne plus avoir à fréquenter les Restos (Initiation informatique, micro-crédit, accès au droit...). Découvrez les portraits de bénévoles et bénéficiaires sur l'ensemble des activités et ateliers proposés par les Restos. Pour aider Les Restos du Coeur, rendez-vous sur : http://www.restosducoeur.org/ ou adressez vos dons par courrier à l'adresse suivante : Les Restaurants du Coeur - 75515 Paris Cedex 15