Episode 3 - Au coeur des Restos du Coeur du 13 décembre 2019

Pour lutter contre la précarité, l'association agit sur tous les fronts : distribution et aide alimentaire (Centres de Distribution Alimentaire - Restos du Cœur Bébés...), logement mais aussi aide à l'insertion pour ne plus avoir à fréquenter les Restos (Initiation informatique, micro-crédit, accès au droit...). Découvrez les portraits de bénévoles et bénéficiaires sur l'ensemble des activités et ateliers proposés par les Restos. Pour aider Les Restos du Coeur, rendez-vous sur : http://www.restosducoeur.org/ ou adressez vos dons par courrier à l'adresse suivante : Les Restaurants du Coeur - 75515 Paris Cedex 15