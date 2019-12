A Lille, tous les soirs, des bénévoles distribuent des plats chauds avec des produits frais invendus et récupérés le matin dans les grandes surfaces régionales. Les Restos du cœur misent ainsi sur l'économie circulaire pour aider les plus démunis. Ici, grâce aux Restos du Coeur, 4 500 repas chauds sont distribués chaque mois aux personnes les plus démunies.