Il y a toujours un rendez-vous avec les Restos !

Dans cette émission présentée par Anne-Claire Coudray, les Restos du Cœur et son président Patrice Douret, vous donnent rendez-vous aux quatre coins de la France à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui luttent, chacun à leur manière, contre la précarité, et pour ne laisser personne de côté.Après l’enregistrement cette année sans public des concerts des Enfoirés, Patrick Bruel prolonge son engagement en venant apporter son soutien aux bénévoles et aux personnes accueillies par les Restos dans un centre de l’association. Aux détours de ses échanges, il se livre sur les raisons qui le poussent à soutenir les Restos depuis tant d’années...Le documentaire mettra également en lumière l’engagement des bénévoles des Restos. Comme Raymonde. A 80 ans, cette bénévole a répondu présente au tout premier rendez-vous donné par Coluche ! Dans ce documentaire, elle nous ouvre les portes du centre de distribution dont elle est responsable depuis tant d’années sans relâche. Mais la relève est assurée ! Adrien lui, a seulement 23 ans, mais il a déjà des responsabilités au sein de l’association, et il n’a pas l’intention de s’arrêter là, car en étant sur le terrain, il mesure chaque jour les besoins… En effet, les bénéficiaires ont besoin d’eux, comme Lolita. Cette mère de famille, inscrite à la distribution alimentaire, ne louperait son rendez-vous pour rien au monde. A chaque visite aux Restos du Cœur, elle retrouve le sourire en échangeant quelques mots avec Sabine, bénévole au centre de Gien.Michel, lui, a rendez-vous avec son rêve, celui de devenir chauffeur de car. Sortie du circuit de l’emploi depuis 4 ans, il tente de retrouver confiance grâce aux chantiers d’insertion professionnelle des Restos…Christian, lui, donne rendez-vous dans les recoins les plus isolés des Cévennes. Avec son centre de distribution itinérant, il parcourt plus de 100 km par jour, de villages en villages, pour partir à la rencontre des personnes les plus isolées... Le dernier rendez-vous avec les Restos a lieu en ligne… leur nouveau combat : c’est la fracture numérique ! Alors chaque semaine Laure-Marie forme des personnes accompagnées par les Restos à l’utilisation des outils de nouvelles technologies, indispensables pour leur permettre de se reconnecter à la vie, active…