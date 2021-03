Les Enfoirés à côté de vous - le grand SHOW - vendredi à 21h

En savoir plus sur Zazie

En janvier 2021, les Enfoirés se sont produits à La Halle Tony Garnier à Lyon. Fidèles à l'appel lancé par Coluche dès 1985, quarante artistes de renom ont répondu présent, dans une ambiance festive et chaleureuse. Cette année est une année particulière en raison de la situation sanitaire actuelle avec un spectacle tout en sobriété et sans public. De beaux moments d'émotion sont au rendez-vous avec un hommage rendu par les artistes à Francis Cabrel avec la chanson Des hommes pareils. Les 26 tableaux du spectacle, dont quelques sketchs, se succèdent en mêlant poésie, émotion, grains de folie et nostalgie. Entre J'envoie valser, S'il suffisait d'aimer, Paradis perdus, Dis-lui, She's a lady, Lettre à France, I say a little prayer ou Jerusalema, les artistes nous entraînent dans de magnifiques tableaux à travers des jeux de scène et de lumières époustouflants. Les " petits nouveaux " de la promotion 2021 à faire leur entrée parmi la troupe sont Kev Adams et Vianney. Quarante artistes issus de tous les milieux interprètent le single des Enfoirés 2021, Maintenant, écrit par Slimane et composé par Slimane, Yaacov Salah et Meir Salah déjà disponible sur les plateformes de téléchargement légal et sont présents sur scène : Ary Abittan, Kev Adams, Amir, Julien Arruti, Jean-Louis Aubert, Amel Bent, Black M, Tarek Boudali, Patrick Bruel, Carla Bruni, Nicolas Canteloup, Claudio Capéo, Sébastien Chabal, Patrick Fiori, Elodie Fontan, Marie-Agnès Gillot, Michael Jones, Claire Keim, Philippe Lacheau, Michèle Laroque, Nolwenn Leroy, Christophe Maé, Mimie Mathy, Kad Merad, Isabelle Nanty, Florent Pagny, Pierre Palmade, Lorie Pester, Alice Pol, Rébécca, Inès Reg, Slimane, Soprano, Alice Taglioni, Vianney, Vitaa, Christophe Willem, Michaël Youn, Zaz et Zazie. Dès le lendemain de la diffusion sur TF1, le double CD et le DVD 2021 Les Enfoirés à côté de vous, avec l'intégralité du spectacle et de nombreux bonus, seront mis en vente au profit des Restos du Cœur. Chaque vente permet aux Restos du Coeur de distribuer dix-sept repas. Ils comptent sur vous !