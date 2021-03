Les Restos du coeur à côté de nous

Après le concert des Enfoirés, la grande soirée des Restos du Cœur continue sur TF1. La journaliste Anne-Claire Coudray vous emmènera dans les coulisses du show, où elle retrouvera Mimie Mathy, qui livrera tous les secrets de cette incroyable édition dans une interview exclusive.Puis, grâce à un documentaire inédit, vous ferez des rencontres étonnantes : toutes celles et ceux qui, malgré les difficultés liées à la crise sanitaires et ses conséquences, font battre le cœur des Restos, aux différents coins de la France. Ils sont bénévoles, personnes accueillies ou tout simplement désireux de donner un " coup de main ponctuel ", et de la Corse à la Charente-Maritime, de la Côte d'Azur à Paris, vous découvrirez avec eux comment les Restos du Cœur se battent au quotidien, sans compter ni leur temps ni leur énergie. Avec une seule préoccupation : redonner le sourire et l'espoir aux plus fragiles d'entre nous.A l'automne, à l'initiative de Laurent Petit-Guillaume, les Restos du Cœur ont organisé le 1er marathon de la radio. 48h de radio non-stop pour récolter de quoi acheter des camions frigorifiques, si indispensables. Un sacré défi. Mais toutes les plus grandes stars de la radio ont répondu à l'appel ! Arthur, Bruno Guillon, Manu Lévy, Elodie Suigo, Nagui, Cauet, et bien d'autres encore se sont relayés tout un week-end à l'antenne pour faire revivre l'esprit de Coluche, et récolter des fonds. Un marathon du rire, de la générosité et de la solidarité.Sur les petites Routes de Corse, vous ferez d'abord la connaissance de Francis et Geneviève. Dans leur camionnette, ils sillonnent les petits villages sur les hauteurs d'Ajaccio, pour apporter nourriture et réconfort aux personnes qui vivent dans les endroits les plus isolés.Puis à Paris, vous découvrirez " La Péniche du Cœur ". Une authentique péniche qui accueille dans les quelques 50 cabines tous ceux qui n'ont plus de toit. Un lieu unique, où vous ferez des rencontres émouvantes. Comme Jean-Claude, un incroyable fan de Johnny. Ou encore Alexandre et Pavel, camerounais et russe, réunis par la précarité… et la musique. A la Péniche, les bénévoles non plus ne sont pas comme les autres. Beaucoup sont étudiants ou jeunes travailleurs. Et en cuisine vous aurez la surprise de découvrir… l'animateur Willy Rovelli. D'ordinaire très discret sur son engagement, ce fidèle bénévole des Restos du Cœur a exceptionnellement accepté de se confier sur les raisons de son engagement. En Charente Maritime, nous suivrons le parcours de Michel. Ce quinquagénaire, ancien artisan de porcelaine à Limoges tombé dans la précarité, avait fini par perdre espoir de s'en sortir un jour. Mais grâce aux Restos du Cœur, après s'être remis en selle grâce à l'un des chantiers d'insertion des Restos, il est enfin sur le point de réaliser l'un des rêves de sa vie : devenir chauffeur de car scolaire, A la Seyne-sur-Mer, vous verrez aussi que chacun à sa manière peut apporter sa pierre pour aider les personnes accueillies. Hermance Carro est chef du restaurant gastronomique le Castellaras. Elle a proposé aux bénéficiaires du centre de leur apprendre quelques recettes faciles pour cuisiner les fruits et les légumes qu'ils reçoivent lors de la distribution alimentaire. Tous se sont régalés avec ses " astuces de chefs ", et sont repartis le ventre plein… mais le cœur léger. Enfin, avec Patrice Douret, le nouveau Président des Restos du Cœur, vous découvrirez un centre pas comme les autres. L'occasion de revenir avec ce " Président de terrain, sur les nombreux défis qui attendent les Restos du Cœur. En ce week-end de Collecte Nationale (les 05, 06 et 07 mars prochains) les Restos du Cœur sont présents en magasin, pendant trois jours pour collecter des produits alimentaires et d'hygiène. L'an dernier, 7 400 tonnes de denrées avait été récoltées. Le défi cette année est de dépasser les 7 400 tonnes soit l'équivalent de 7,4 millions de repas supplémentaires pour les plus démunis.