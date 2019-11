Les Restos du Coeur : en campagne contre l'isolement

C'est un documentaire plein d'espoir et de sourires que nous vous proposons de découvrir. Une immersion dans cette France des régions, qui changera votre regard sur les zones rurales et qui vous montrera l'action concrète des Restos du Cœur dans ces territoires. Comment trouver un travail lorsque nous ne possédons pas de voiture et que le 1er employeur se trouve à plusieurs kilomètres ? Comment faire ses courses quand il n'y a pas de magasin de proximité ? Grâce à ce documentaire, vous découvrirez comment les Restos du Cœur aident les personnes accueillies en milieu rural.Comme par exemple, le camion du Cœur qui sillonne les plus petits villages pour apporter de l'aide alimentaire à ceux qui n'ont pas de moyen de locomotion. Ou ce minuscule centre des Restos, devenu l'endroit où les personnes accueillies viennent retrouver du lien social. Sans parler de cet agriculteur qui offre régulièrement une partie de sa récolte à l'association. Ou encore ces bikers qui se mobilisent pour récolter des fonds pour venir en aide à un centre Restos situé dans un petit village…Vous verrez que, partout dans les campagnes, la solidarité des Restos du Cœur fait des miracles…