Les Restos ouvrent leur coeur

C’est une nouvelle campagne qui commence pour les Restos du Cœur. La 38ème.Cette année encore, ils vont accueillir plus d’un million de bénéficiaires et servir plus de 140 millions de repas…Mais comment font-ils ?Avec la crise, comment les Restos parviennent-ils à venir en aide à des bénéficiaires toujours plus nombreux ? Pour le découvrir, vous partirez à la découverte d’histoires aussi étonnantes qu’émouvantes et vous verrez qu’entre les relais bébés, le soutien scolaire ou encore l’aide juridique, les Restos font bien plus que distribuer des repas : ils peuvent aussi changer une vie.Comme celle de Lucien, un retraité qui pendant 3 ans, a dormi… dans une cave. Il racontera son émouvante histoire et comment les Restos du Cœur lui ont permis de retrouver un toit.Vous découvrirez également Mireille, l’énergique responsable du centre d’Asnières, en région parisienne. Avec elle, vous verrez que l’expression « la grande faille des Restos » prend tout son sens.Au cœur de cette incroyable solidarité, il y a.… une armée de bénévoles. Ils sont plus de 70.000, partout en France. Mais les Restos du cœur sont face à un défi de taille : pour continuer d’accueillir au mieux les plus démunis, ils doivent trouver de nouveaux bénévoles.Et pour y parvenir, vous verrez qu’ils ont lancé une initiative originale : une sorte de grande fête des Restos. Au programme, une journée porte-ouvertes dans tous les centres, et pour la 1ère fois, un « bal des Restos ». A Solliès-Pont, en Provence, surprise ! Ce sont de célèbres DJ qui animent la soirée, au son de la musique électronique.L’occasion de mixer la musique pour mieux mixer les générations, afin de continuer ensemble, à faire battre le cœur de Restos.