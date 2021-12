Maraude - Au coeur des Restos du Coeur du 27 décembre 2021

Parmi les nombreuses actions des Restos, il y a les maraudes à pied, pour aller au-devant des plus démunis et des plus désocialisés. Ici, grâce aux Restos, 15 repas sont servis à chaque maraude. Découvrez les portraits de bénévoles et bénéficiaires sur l'ensemble des activités et ateliers proposés par les Restos. Pour aider Les Restos du Coeur, rendez-vous sur : http://www.restosducoeur.org/ ou adressez vos dons par courrier à l'adresse suivante : Les Restaurants du Coeur - 75515 Paris Cedex 15