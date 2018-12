Restos du Coeur du 28 décembre 2018

En 2015, les Enfoirés se retrouvaient au Park & Suites Arena de Montpellier pour sept concerts exceptionnels, devant près de quatre-vingt-cinq mille spectateurs venus applaudir une des plus belles affiches de France. Fidèles à l'appel lancé par Coluche dès 1985, trente-cinq artistes de renom ont répondu présent pour cette nouvelle édition placée sous le signe du voyage… Pour cette édition, les Enfoirés prenaient la route et entraînaient les téléspectateurs dans un périple fascinant. Au programme : une succession de tableaux grandioses et de sketchs, dans une ambiance aussi festive que chaleureuse. Le très poétique tableau d'ouverture au son de Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai de Francis Cabrel donnait le ton de cette soirée. Dispersés au milieu de la foule, entourés de fleurs géantes, les artistes prenaient place dans un jardin d'Eden immaculé… Place, ensuite, à de très belles reprises avec notamment L'amour existe encore, Vienne, L'amour à la machine, L'Aziza ou Ça ira mon amour. Les Enfoirés revisitaient également Happy, Sur ma route, Stayin' alive, tandis que Michaël Youn, M Pokora et Emmanuel Moire proposaient à Jean-Jacques Goldman et Maxime Le Forestier plusieurs nouvelles versions de l'hymne des Restos… En reprenant les plus grands tubes de l'année et en revisitant le répertoire musical français et international à leur façon, les Enfoirés emportaient le public à chaque refrain. Pendant ce temps, Dany Boon, sous les traits d'une madame Doubtfire débordée par ses élèves indisciplinés lors de son cours d'anglais, devait demander l'aide du directeur, un certain Kad Merad… À travers un spectacle aussi drôle qu'émouvant, les Enfoirés relevaient cette année encore le défi de séduire les spectateurs présents, chaque soir, au Park & Suites Arena avant de proposer leur show unique aux téléspectateurs.Jean-Louis Aubert, Bénabar, Amel Bent, Dany Boon, Patrick Bruel, Nicolas Canteloup, Julien Clerc, Corneille, Patrick Fiori, Liane Foly, Jean-Jacques Goldman, Grégoire, Jenifer, Michael Jones, Gérard Jugnot, Claire Keim, Lââm, Michèle Laroque, Maxime Le Forestier, Lorie, Mimie Mathy, Jean-Baptiste Maunier, Kad Merad, Emmanuel Moire, Pascal Obispo, Pierre Palmade, M Pokora, Hélène Ségara, MC Solaar, Natasha St-Pier, Tal, Christophe Willem, Michaël Youn, Zaz et Zazie prenaient, cette année, la route. Ensemble, ils interprètent le single des Enfoirés 2015, Toute la vie, déjà disponible sur les plateformes de téléchargement légal. Le double CD et le DVD Sur la route des Enfoirés, avec l'intégralité du concert et de nombreux bonus, sont mis en vente au profit des Restos du Coeur. Chaque vente permet à l'association de distribuer dix-sept repas. Ils comptent sur vous !Pour aider les Restaurants du Cœur, rendez-vous sur www.restosducoeur.org ou adressez vos dons par courrier à l'adresse suivante : Les Restaurants du Coeur 75515 Paris Cedex 15.