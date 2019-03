Restos du Coeur - Restos et Enfoirés : 30 ans d'amour

Cette année, les Enfoirés fêtent leurs 30 ans ! 30 ans que les plus grands artistes se mettent chaque année au service des Restos du Cœur. Un concert unique au monde !Car entre les Restos du Cœur et les Enfoirés, c'est une histoire vraiment pas comme les autres…Et, après le concert, la fête continue ! A cette occasion, TF1 vous invite à une soirée exceptionnelle. Comment sont nés les Enfoirés ? Pourquoi, 30 ans après, les artistes s'investissent-ils toujours autant pour les Restos ? Quelles actions les Restos peuvent-ils mener grâce aux Enfoirés ? Mais aussi quelle est l'ambiance dans la célèbre troupe ?Pour répondre à ces questions, Anne-Claire Coudray, qui était sur place, à Bordeaux, réserve une surprise : elle sera entourée de 3 Enfoirés. Et comme toute fête-surprise qui se respecte, leur identité est maintenue secrète…Autour de Patrice Blanc, le Président des Restos du Cœur, bénévoles et anciennes personnes accueillies que les Restos ont aidé à s'en sortir, viendront également raconter leur combat, et nous ferons revivre les plus belles histoires de l'association. Car, au-delà des projecteurs, ce sont plus de 72.000 de bénévoles qui s'activent au quotidien pour les Restos du Cœur... Et vous verrez que l'initiative de Coluche a bien grandi : aide alimentaire, logement, emploi, accès aux droits et à la justice… aujourd'hui, les Restos sont sur tous les fronts de la précarité. Et les Enfoirés y apportent chaque année leur pierre : avec seul 1 CD ou DVD des Enfoirés, ce sont 17 repas distribués… Alors n'oubliez pas : ils comptent sur vous !