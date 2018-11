"Restos du Coeur - Des sourires et des hommes" du 24 novembre à 13h30

A la façon d'un road-movie à travers la France, ce documentaire part à la découverte de tous ceux qui font battre le cœur des Restos du Cœur, à travers des rencontres à la fois étonnantes et émouvantes.Des chefs au grand cœur, des lycéens mobilisés, une pâtissière solidaire, des bénévoles… insolites… Tous ont décidé d'aider les Restos du Cœur, chacun à leur manière. Avec un credo : "Si chacun fait un peu, alors nous y arriverons". Leur arme : leur bienveillance. Leur récompense : des sourires.Ce documentaire sillonne les routes pour aller à leur rencontre, dans un documentaire plein d'espoir.Nous découvrirons ainsi Stéphane Lelièvre, un chef au grand cœur à la tête de plusieurs établissements haut de gamme, qui le soir venu, emmène avec lui ses amis étoilés en maraude avec les bénévoles des Restos du Cœur. L'objectif : distribuer aux gens de la rue des plateaux repas gastronomiques spécialement préparés par leurs soins.Ce road-movie nous emmènera également dans la campagne de la Creuse, à la rencontre de Rolande, qui dirige l'un des plus petits centres des Restos du Cœur, et qui s'est donné une mission : lutter contre l'isolement rural.La jeunesse n'est pas en reste. Les étudiants d'un lycée agricole cultivent chaque année plusieurs tonnes de légumes pour les personnes accueillies des Restos du cœur ! Cette année, ces jeunes bénévoles se sont lancés dans la culture du potimarron. Vous découvrirez également Olga, cadre dirigeante le jour, et bénévole survitaminée le soir… Tous se mobilisent pour redonner confiance à ceux qui en ont le plus besoin.Comme Isabelle, qui raconte avec courage son combat contre la précarité qui a duré plusieurs années. Aujourd'hui, elle reprend goût à la vie, grâce au travail des bénévoles des Restos du Cœur.Ou encore Sandrine et Kevin, ces parents courageux qui, après avoir tout perdu, se battent pour offrir à leur famille la chance de garder un toit sur la tête. Et ils sont sur le point d'y parvenir…Des rencontres émouvantes, pour un documentaire plein de sourires.