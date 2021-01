Restos du Coeur - 2019 Le Monde des Enfoirés

En janvier 2019, les Enfoirés ont enflammé l'Arkéa Arena de Bordeaux lors de six concerts exceptionnels. Fidèles à l'appel lancé par Coluche dès 1985, quarante-deux artistes de renom ont répondu présent, dans une ambiance festive et chaleureuse. Le spectacle est placé sous le signe des 30 ans des Enfoirés. Le cadeau des 30 ans a disparu et tous les artistes se lancent à sa recherche en remontant le temps et en reprenant aussi bien des tubes du moment que des titres incontournables. De beaux moments d'émotion sont également au rendez-vous avec des hommages rendus par les artistes à Maurane, Charles Aznavour ainsi qu'à Coluche et Véronique Colucci. Le spectacle s'ouvre au son d'Un autre monde, un morceau signé Téléphone, et Envole-moi signé Jean-Jacques Goldman. Les 31 tableaux, dont 10 sketchs, se succèdent en mêlant poésie, grains de folie et nostalgie. Entre La java de Broadway, Mourir d'aimer, All by my self, J'irai où tu iras, les artistes nous entraînent sur terre et dans les airs à travers des jeux de scène et de lumières époustouflants. Les " petits nouveaux " de la promotion 2019 à faire leur entrée parmi la troupe sont Isabelle Nanty, Pauline Lefevre, Ary Abittan, Malik Bentalha, Claudio Capeo et Slimane. Mais aussi des invités exceptionnels pour les 30 ans des Enfoirés : le champion du monde de football Kylian Mbappé et le sélectionneur de l'équipe de France de football Didier Deschamps ainsi que le retour de Florent Pagny et la présence des Inconnus : Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campan. Quarante-deux artistes issus de tous les milieux interprètent le single des Enfoirés 2019, On trace, et sont présents sur scène : Ary Abittan, Amir, Julien Arruti, Jean-Louis Aubert, Bénabar, Amel Bent, Malik Bentalha, Tarek Boudali, Patrick Bruel, Nicolas Canteloup, Claudio Capeo, Sébastien Chabal, Daniela De Jesus Cosio, Didier Deschamps, Thomas Dutronc, Patrick Fiori, Liane Foly, Elodie Fontan, Marie-Agnès Gillot, Kendji Girac, Les Inconnus : Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campan, Jenifer, Michael Jones, Claire Keim, Philippe Lacheau, Pauline Lefevre, Nolwenn Leroy, Mimie Mathy, Jean-Baptiste Maunier, Kylian Mbappé, Mc Solaar, Kad Merad, Isabelle Nanty, Florent Pagny, Lorie Pester, Slimane, Soprano, Tal, Christophe Willem et Zazie.