Restos du Coeur - 2020 Le Pari(s) des Enfoirés

En janvier 2020, les Enfoirés ont enflammé l'AccorHotels Arena de Paris lors de sept concerts exceptionnels. Fidèles à l'appel lancé par Coluche dès 1985, quarante-six artistes de renom ont répondu présent, dans une ambiance festive et chaleureuse.Ce spectacle est placé sous le signe de Paris, la Ville Lumière surnommée aussi " La Ville de l'Amour ". Les Enfoirés nous invitent à nous perdre dans les rues de Paris pour mieux nous emporter… De beaux moments d'émotion sont également au rendez-vous avec des hommages rendus par les artistes à Dalida et Johnny Hallyday. De l'émotion encore avec le retour de Véronique Sanson, Enfoirés de la toute première tournée en 1989, après 20 ans d'absence, et celui aussi de Muriel Robin.Le spectacle s'ouvre au son de Le temps des cathédrales, un morceau signé Luc Plamandon et Richard Cocciante issu de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, et Quand la musique est bonne signé Jean-Jacques Goldman. Les 21 tableaux, dont 10 sketchs, se succèdent en mêlant poésie, émotion, grains de folie et nostalgie. Entre Mourir sur scène, Vivre pour le meilleur, Visiteur et voyageur, Tout oublier, Déjeuner en paix, Your song ou Juste une illusion, les artistes nous entraînent dans Paris entre Notre-Dame, le Musée Grévin, le Musée du Louvre et La Joconde à travers des jeux de scène et de lumières époustouflants.Les " petits nouveaux " de la promotion 2020 à faire leur entrée parmi la troupe sont Vitaa, Helena Noguerra, Maëlle, Inès Reg, Alice Pol, Black M et Boulevard des Airs.Mais aussi des invités exceptionnels : la présence du joueur international français de basket-ball Tony Parker et de la capitaine de l'équipe de France féminine de football Amandine Henry. Quarante-six artistes issus de tous les milieux interprètent le single des Enfoirés 2020, A côté de toi, écrit par Boulevard des Airs et Tibz, et sont présents sur scène.