Restos du Coeur - 2023 Enfoirés un jour, toujours (Partie 1)

En janvier 2023, les Enfoirés se sont produits à La Halle Tony Garnier à Lyon. Fidèles à l’appel lancé par Coluche dès 1985, quarante-sept artistes de renom ont répondu présent, dans une ambiance festive et chaleureuse. Les Enfoirés retrouvent, après deux d’absence, le public. De beaux moments d’émotion et de rire sont au rendez-vous. Les tableaux du spectacle, dont quelques sketchs, se succèdent en mêlant poésie, émotion, grains de folie et nostalgie. Entre Le dernier jour du disco, Freed from Desire, Le bal des Laze, Viens on s’aime, Couleur menthe à l’eau, La groupie du pianiste, Shallow, I feel it coming, Banana Split, Barbie girl, Libre, Corsica, Dans un autre monde ou encore Les ballons rouges, les artistes nous entraînent dans de magnifiques tableaux à travers des jeux de scène et de lumières époustouflants. Les « petits nouveaux » de la promotion 2023 à faire leur entrée parmi la troupe sont Sofia Essaïdi et Mentissa. Avec la présence exceptionnelle de Jane Birkin, Elie Semoun, Claire Francisci-Ducret, Antoine Dupont, Esteban Ocon et Germain Louvet.