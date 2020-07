Restos du Coeur - Au rendez-vous des Enfoirés

En janvier 2016, les Enfoirés ont enflammé la nouvelle scène de l'AccorHotels Arena de Paris lors de sept concerts exceptionnels. Fidèles à l'appel lancé par Coluche dès 1985, quarante artistes de renom ont répondu présent, dans une ambiance festive et chaleureuse. Les Enfoirés nous donnent rendez-vous pour un voyage dans le temps… et l'espace à travers des tableaux aussi créatifs que spectaculaires. En 2016, les artistes reprennent encore des tubes du moment et des titres incontournables. Le spectacle s'ouvre au son de Et moi je chante, un morceau de 1975 signé Gérard Lenorman, repris de façon très poétique par tous les Enfoirés, entourés sur scène et dans la salle de cinq chevaux blancs. Place, ensuite, à de très belles reprises à l'image de Si maman si, Marie, Formidable, Parler à mon père, Le pénitencier, La mère à Titi, L'Italiano ou encore Chandelier. Puis, les spectateurs vivent un moment de grâce en découvrant la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot venue interpréter une chorégraphie sur Jour 1, accompagnée du violoniste Renaud Capuçon. Les titres s'enchaînent devant un public conquis et, en coulisses, Sébastien Chabal se prépare à monter sur le ring pour une rencontre au sommet face à… Zlatan Ibrahimovic ! Cette année encore, les sketchs s'enchaînent avec notamment La cérémonie de l'Eurovision, commentée de façon très personnelle par Michèle Laroque et Michaël Youn. Quarante artistes issus de tous les milieux interprètent le single des Enfoirés 2016, Liberté, déjà disponible sur les plateformes de téléchargement légal : Jean-Louis Aubert, Monica Bellucci, Bénabar, Patrick Bruel, Nicolas Canteloup, Renaud Capuçon, Sébastien Chabal, Véronic DiCaire, Thomas Dutronc, Patrick Fiori, Liane Foly, Marie-Agnès Gillot, Jean-Jacques Goldman, Grégoire, Zlatan Ibrahimovic, Jenifer, Michael Jones, Gérard Jugnot, Claire Keim, Sandrine Kiberlain, Michèle Laroque, Marc Lavoine, Maxime Le Forestier, Nolwenn Leroy, Lorie, Christophe Maé, Mimie Mathy, Jean-Baptiste Maunier, Kad Merad, Pascal Obispo, Pierre Palmade, Jeff Panacloc, M Pokora, Shy'm, MC Solaar, Soprano, Tal, Christophe Willem, Michaël Youn et Zazie. Le double CD et le DVD Au rendez-vous des Enfoirés, avec l'intégralité du concert et de nombreux bonus, sont mis en vente au profit des Restos du Cœur. Chaque vente permet à l'association de distribuer dix-sept repas. Ils comptent sur vous !