Restos du Coeur - Enfoirés 2018 : Musique !

En janvier 2018, les Enfoirés ont enflammé le Zénith de Strasbourg lors de sept concerts exceptionnels. Fidèles à l'appel lancé par Coluche dès 1985, trente-trois artistes de renom ont répondu présent, dans une ambiance festive et chaleureuse. La bande des Enfoirés nous donne rendez-vous pour un voyage dans le temps, l'espace et les airs à travers des tableaux inattendus et époustouflants. En 2018, les artistes reprennent toujours aussi bien des tubes du moment que des titres incontournables et ont également rendu hommage à Johnny Hallyday et France Gall. Le spectacle s'ouvre au son de Je joue de la musique, un morceau signé Calogero, repris de façon très enjouée par toute la troupe, vêtue de rouge, dans un cirque enchanté. Les 17 tableaux, dont 9 sketchs, se succèdent avec de très belles reprises endiablées à l'image des Démons de minuit ou une pause tendresse avec Le géant de papier avant, notamment, un clin d'œil à Jean-Jacques Goldman au son de Né en 17 à Leidenstadt. Les "petits nouveaux" de la promotion 2018, à savoir "La bande à Fifi" qui s'est notamment illustrée dans les films Alibi.com et Babysitting, s'amusent tour à tour dans un numéro de magie mais aussi dans un tableau au far west. Trente-trois artistes issus de tous les milieux interprètent le single des Enfoirés 2018, On fait le show : Amir, Julien Arruti, Jean-Louis Aubert, Bénabar, Amel Bent, Tarek Boudali, Patrick Bruel, Nicolas Canteloup, Sébastien Chabal, Vincent Chaillet, Julien Clerc, Patrick Fiori, Liane Foly, Elodie Fontan, Marie-Agnès Gillot, Kendji Girac, Jenifer, Michael Jones, Claire Keim, Philippe Lacheau, Michèle Laroque, Marc Lavoine, Christophe Maé, Mimie Mathy, Mc Solaar, Kad Merad, Lorie Pester, Soprano, Tal, Christophe Willem, Michaël Youn, Zaz et Zazie.