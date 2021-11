Restos du coeur : territoire engagé

Cette année encore, les restos du cœur vont distribuer près de 150 millions de repas.Beaucoup ont fini par s’y habituer. Mais pas les 70 000 bénévoles, réguliers, appuyés par 23 000 bénévoles « d’un jour ». Et encore moins les quelques 1,2 million de personnes accueillies.Quelles sont les secrets de cette incroyable mobilisation ? Comment les Restos parviennent-ils à redonner espoir à ceux qui n’ont plus rien, ou presque ?A quelques jours du lancement de la 37è campagne annuelle, le 23 novembre, découvrez ce qui se cache derrière ces chiffres : l’engagement de ces femmes et ces hommes qui donnent de leur temps et de leur énergie pour aider ceux qui en ont besoin… Et ces centaines de milliers de personnes accueillies, qui ne viennent pas seulement chercher des repas, mais surtout de l’espoir et la chaleur d’un sourire…Aujourd’hui, les Restos comptent plus de 2 000 lieux d’activités , répartis dans toute la France.Mais en ville ou à la campagne, la précarité prend parfois des visages différents. Et les besoins des plus démunis ne sont pas forcément les mêmes.Dans ce documentaire, vous allez découvrir que pour répondre à ce défi, les Restos se sont adaptés : dans chaque département, un réseau de centres couvre tous les besoins.Exemple dans le Loiret. Du grand centre de Fleury-les-Aubrais à celui du petit Village de Lorris, vous verrez comment les Restos parviennent à chaque fois à répondre à des problématiques différentes.A Orléans, vous suivrez Séverine et son équipe de bénévoles, qui le soir, partent à la rencontre des personnes dans la rue de la ville. A Lorris, un petit village à 50km de là, nous rencontrerons des personnes isolées, pour qui le jour de distribution tient lieu de véritable moment de socialisation.Dans cette zone rurale, les Restos en ont d’ailleurs fait un atout : ils y ont créé un « jardin du cœur », un endroit où des personnes qu’ils accueillent, jadis tombés « en marge de la société », comme Didier, prennent le temps de retrouver confiance en elles, pour mieux repartir du bon pied.Vous découvrirez également Cindy, une jeune maman isolée qui ne peut s’en sortir au quotidien que grâce à la solidarité.Car en dehors des zones urbaines, difficile pour beaucoup de personnes de se déplacer jusqu’aux centres des Restos. Pour compléter le maillage du département, un nouveau centre s’apprête justement à ouvrir ses portes, à Beaugency. Et vous verrez que cela va changer la vie de centaines de personnes !Plongée au cœur des Restos, avec celles et ceux qui en font battre le cœur.