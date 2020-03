Restos du coeur : tous au rendez-vous

En savoir plus sur amel Bent

Dans la foulée du Concert des Enfoirés, la grande soirée des Restos du Cœur continue avec une émission spéciale pleine de surprises. Une soirée à laquelle participeront notamment 2 Enfoirés de longue date : Amel Bent et Michaël Youn, tous deux très impliqués dans l'action des Restos du Cœur. Comment les Enfoirés aident-ils les Restos ? Comment les Restos parviennent-ils à accueillir chaque année plus de 900 000 personnes ? Quel est le profil des personnes accueillies par l'association ? Pour le comprendre, partout en France, les équipes de TF1 sont allées à la rencontre de ceux qui font battre le Cœur des Restos, personnes accueillies et bénévoles. A travers une série de reportages, vous découvrirez ainsi comment les Restos du Cœur aident les personnes en situation précaire à s'en sortir. Et vous verrez que leur action va bien au-delà de la distribution alimentaire. Les quelques 73 000 bénévoles des Restos l'ont bien compris : c'est d'abord en réchauffant les cœurs qu'ils permettent à ceux qui n'ont plus rien de retrouver la force de se battre. Qu'ils soient sans abris, travailleurs pauvres, retraités ou mères célibataires, tous ont accepté de témoigner dans ce documentaire exceptionnel.Vous découvrirez ainsi comment Jérôme, un ancien SDF, s'en est sorti grâce aux bénévoles du petit centre de Verneuil-sur-Avre, en Normandie. Ou encore Patrick, que les bénévoles viennent réconforter. A Châteauroux, vous ferez également la connaissance de Sylvain, Françoise et Sakila : 3 personnes accueillies, tous cinéphiles. Grâce aux Restos, ils peuvent de nouveau aller de temps à autres au cinéma. L'occasion de s'évader du quotidien, mais surtout de se sentir à nouveau " comme tout le monde " et de faire partie de ce monde dont ils se sentent trop souvent exclu…. Le cinéma et les Restos c'est une histoire de plus de 20 ans, un partenaire du 7ème art viendra témoigner de toutes les formes d'engagement de la filière cinéma pour les plus démunis. Pour cette soirée spéciale, à l'occasion de la 35è campagne des Restos du Cœur, Anne-Claire Coudray recevra Patrice Blanc, le Président des Restos du Cœur, ainsi que pour la première fois Romain Colucci, le fils de Coluche et Véronique Colucci, très engagé à son tour dans les Restos du Cœur.Vous constaterez que l'initiative de Coluche a bien grandi : aide alimentaire, logement, soutien à la recherche d'emploi, insertion… aujourd'hui, les Restos sont sur tous les fronts de la précarité. En ce week-end de grande Collecte Nationale (les 06, 07 et 08 mars prochains) qui avait permis l'an dernier de récolter l'équivalent de près de 9 000 tonnes de denrées, n'oubliez pas : plus que jamais, les Restos comptent sur vous !