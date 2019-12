Spéciale 30 ans des enfoirés - Les Enfoirés jouent le jeu - Partie 1

A l'occasion des 30 ans de la troupe des Enfoirés et de la sortie du Coffret " Les 30 ans des Enfoirés 1989-2019 " au profit des Restos du Cœur, des Enfoirés et des surprises se retrouvent autour de Nikos Aliagas pour une grande soirée de jeux.Des jeux en cascades, des questions en rafales, des karaokés, des blind tests, des mimes… Et une grande finale pour déterminer, de tous les Enfoirés présents, qui sera le grand vainqueur de la soirée ? Les Enfoirés présents : Pierre Palmade, Claudio Capéo, Patrick Bruel, Mimie Mathy, Jenifer, Michael Youn, Kad Merad, Gérard Jugnot, Slimane, Patrick Fiori, Liane Foly, Amel Bent, Christophe Willem, Philippe Lacheau…Le coffret " Les 30 ans des Enfoirés 1989-2019 ", c'est 30 ans d'histoire(s) et de partage à travers 30 chansons que vous n'oublierez jamais, la tournée d'Enfoirés 1989 avec laquelle tout a commencé (en version audio et pour la 1ére fois en DVD vidéo), 9 singles emblématiques en versions karaoké et le T-Shirt anniversaire 1989-2019 (porté par les artistes lors du final de l'édition de cette année). Ce coffret sera mis en vente le 30 novembre au profit des Restos du Cœur. Chaque vente permettra à l'association de distribuer dix-sept repas. Ils comptent sur vous !