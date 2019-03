Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campan font partie "des petits nouveaux" de la troupe des Enfoirés 2019. Ils se confient... "C'est les 30 ans des Enfoirés et il se trouve que c'est aussi les 30 ans de notre groupe à 3. Il y a aussi un petit côté émouvant, nostalgique que nous ressentons et que le public ressent aussi certainement".