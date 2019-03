Témoignage: Sébastien Chabal - Les Enfoirés 2019

A l'occasion du spectacle "2019 le monde des Enfoirés", Sébastien Chabal nous confie ce que représente, pour lui, les Restos du Coeur et les Enfoirés. "C'est juste un truc de fou qui a été monté par Coluche il y a 30 ans pour servir le plus grand nombre, les plus démunis et on voit malheureusement qu'aujourd'hui c'est encore nécessaire". Sébastien Chabal vous explique aussi comment faire un don de 5 euros aux Restos du Coeur par sms : envoyez DON au 9 24 24.