Mexique : au coeur des cartels

Tijuana, véritable passoire pour la drogue destinée aux Etats-Unis. Ce documentaire signé Michel Scott et Paul Bouffard vous emmène au cœur de la mafia la plus puissante du Mexique : le cartel de Sinaloa. C’est là, dans le fief d’El Chapo Guzman, le célèbre baron emprisonné à vie, que vous découvrirez les laboratoires de production de Fentanyl, un opioïde aux effets cinquante fois plus puissants que l’héroïne. Un gain juteux qui, au fil des ans, est devenu un véritable fléau dont le Mexique n’arrive pas à se sortir... Vous plongerez dans la fabrication de cette drogue faite à partir d’une pâte constituée d’éléments fournis par la Chine dans une atmosphère tellement toxique qu’elle nécessite le port de masques à gaz. Mais aucun de ces hommes de main n’a de mot pour les victimes... Ni celles qui meurent d’overdoses, ni les autres, ces jeunes mexicains qui se font kidnapper pour disparaître à jamais dans le cadre de la guerre des gangs. Vous rencontrerez les mères de ces disparus, contraintes de chercher elles-mêmes les corps de leurs fils enfouis au hasard dans des terrains vagues. Puis vous découvrirez les Sicarios, ces tueurs à gages qui pratiquent l’assassinat comme gagne-pain.