Mirette et Jean-Pat assistent à un événement fantastique: une alerte invasion extra-terrestre à Londres. Et en plus, l'électricité et les communications sont coupées. Tout le monde fuit, sauf eux et le commissaire Mollo lorsque des rayons de lumière étranges éclairent le ciel de la ville. Jean-Pat n'en mène pas large mais Mirette ne croit pas aux extra-terrestres.