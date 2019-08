Au cours d'un pique-nique au parc Güell, avec Picassito et Jean-Pat, Mirette découvre que leur banc et leurs couverts sont devenus aussi ramollos que des choumoullouws. En enquêtant, la détectivette découvre que ce phénomène de ramollite aigüe a touché d’autres personnes et qu’il cible précisément couteaux et fourchettes. Déjà deux restaurants ont été touchés. Un serial-ramollisseur semble sévir dans Barcelone !