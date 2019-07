Depuis ce matin, les gens sont bizarres... D'abord c’est Picassito qui envoie balader Jean-Pat en pleine rue. Et puis c’est au tour de Mollo de faire le même coup à Mirette ! C'est quoi le souci ? En enquêtant, la détectivette et son chassistant découvrent que derrière ce changement radical d’attitude se cache une réalité stupéfiante : Mollo et Picassito ont été faits prisonniers et remplacés par des clones robotisés !