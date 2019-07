Moscou, Russie. En compagnie de Vladi, Mirette et Jean-Pat assistent à la relève de la garde du Kremlin. Le général Blinis, chef de la garde, commente le spectacle. Soudain, coup de théâtre et stupéfaction, les gardes se mettent à danser, comme si leurs pieds ne leur obéissaient plus ! Mirette remarque un type louche dans le public, elle se lance à sa poursuite, mais le fuyard lui échappe...