Fragrant délit - Les Enquêtes de Mirette

Vittorio est en finale pour l'élection de "L'homme le plus classe du monde". Mais il accuse l’un des concurrents (Renato Tarin) de tricher : celui-ci ferait exprès de puer la chaussette sale pour les déconcentrer ! Cela devient particulièrement louche quand le Jury trouve que la chaussette sale, ça sent délicieusement bon… le plaçant illico en tête de la compétition ! Mirette et Jean-Pat découvrent que Renato est un "Nez" et a créé un parfum qui rend les gens totalement fans de lui…