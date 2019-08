Mirette et Jean-Pat séjournent à Londres chez Tante Dorothy quand la nouvelle tombe : la reine a mystérieusement disparu ! Elle a quitté un match de cricket en voiture avec chauffeur. Et à l’arrivée à Buckingham, sur le siège arrière, il n’y avait plus que son chapeau et… une grenouille ! On fait appel aux meilleurs enquêteurs pour résoudre l’énigme.