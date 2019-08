Incroyable, sidérant ! Un nouveau super héros hante les rues de New York. Et ce Super Héros n'est autre que le GVI ! Mirette et Jean Pat n'en croient ni leurs yeux, ni leurs oreilles ! Et pourtant, il doivent l'admettre, le GVI est devenu le GGI (Grand Gentil International), la gentillesse est son métier.