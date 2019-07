Mir-Pat et Jean-Rette - Les Enquêtes de Mirette

Mirette et Jean-Pat sont invités par le Maire de Pékin à la cérémonie donnée à l’occasion de la restauration des statues de Lions Gardiens de la ville. Grâce à un appareil de son invention, et comme toujours animé de noirs desseins, le GVI veut s’emparer de la personnalité du maire. Un événement imprévu fait déraper son plan et c’est Mirette qui se trouve dans le corps de Jean-Pat, alors que Jean-Pat est transféré dans le corps de Mirette, tandis que le GVI et Mollo subissent le même sort !