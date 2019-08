Panique sur le hot dog - Les Enquêtes de Mirette

Jean-Pat est dans tous ses états : il va assister avec Mirette, pas vraiment aussi enthousiaste que son chassistant préféré, au tournage d’un épisode de sa série préférée, L’Amour en Feu ! Sur le plateau, du côté de Time Square, Tom Cute himself et sa partenaire Pamela tourne une scène bouleversante quand Pamela fait un malaise. Pour se remettre Tom invite Jean-Pat et Mirette à déguster un hot-dog, son plat préféré, indispensable à sa concentration. Et là, c’est le drame. Le hot-dog a un goût de Choumoullouw !