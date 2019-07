Pour l'amour du sphinx - Les Enquêtes de Mirette

Le monumental Sphinx est ouvert pour la première fois au public et c’est Saoussen qui est chargée des premières visites ! Mais la jeune guide disparaît comme par magie à l’intérieur de l’édifice… Le Sphinx, d’une voix d’outre-tombe, affirme qu’il ne la rendra qu’en échange de la fermeture du lieu sacré… Evidemment, Mirette et Jean-Pat se lancent sur la piste de ce soit-disant Sphinx et découvrent rapidement qu’il s’agit d’une mise en scène digne d’un spectacle de magicien…