Royale rencontre - Les Enquêtes de Mirette

Mirette va rencontrer la Reine d’Angleterre pour la première fois, à Bucckingham en plus. Quel trac ! Mais aussitôt dans le somptueux palais, Jean-Pat perçoit la musique de l’Amour en feu et ne peut s’empêcher de se faufiler discrètement jusqu’aux appartements privés de la Reine… Heureuse de découvrir ce « gros et beau chatounou », la Reine l’installe sur son canapé pour regarder ensemble la série, en dégustant des choumoullows royaux. Un vrai conte de Fées pour le chassistant !