Les taxis de New York sont victimes d’un étrange mal : ils sautillent comme des moutons ! Mirette et Jean-Pat mènent l’enquête. Avec l’aide de Bob son ami taximan, la détectivette a vite fait de dresser le portrait robot du suspect : un cowboy ! Mais où se cache-t-il ? Comment s’y prend-il et surtout quel est son mobile ?