À Rome Mirette et Jean-Pat arrêtent enfin le Grand Vilain international et son fidèle Gérard après une course poursuite trépidante! Persuadé que la police ne mettra jamais Mirette en prison, le GVI s'attache à la détectivette grâce à la laisse en titane incassable de Gégé. Mais Mollo en déduit que Mirette est la complice du GVI et met tout le monde au trou!