LES ESPIONS

Thriller | 1957

Psychiatre méconnu, le docteur Malic n’a que deux malades dans sa clinique, une muette et un intoxiqué, et se console de ses déboires en dégustant des petits verres de vin blanc au bar-tabac d’en face. Et puis, un soir, il reçoit un coup de téléphone : un homme, qui se dit le Colonel Howard, de l’Institut de guerre psychologique des U.S.A, lui propose une somme énorme pour héberger un agent qui a besoin de se cacher. Une seule consigne : quoiqu’il arrive, NE SE MELER DE RIEN. Malic accepte sans savoir ce que cela va entraîner.