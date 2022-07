Les Étoiles françaises

Infos, Mag & Sport ・ Le 14 juillet 2022 à 23h15 sur TF1

Quelques mois après la victoire en Coupe du monde 2018, le buteur des Bleus reçoit, comme ses coéquipiers, la Légion d’honneur. "Ça représente beaucoup de recevoir la Légion d'honneur. Ça veut dire que tu as fait beaucoup pour ton pays. Je pense surtout aux combattants qui vont à la guerre et qui la méritent bien plus que nous. ». Olivier Giroud décide d’aller plus loin : il choisit d’aller à la rencontre des soldats français pour "mettre en lumière leur rôle pour la France". Comme quatre de ses coéquipiers, il va vivre une expérience en immersion à leurs côtés. Aux côtés d'Olivier Giroud, deux autres champions du monde, Presnel Kimpembe et Steve Mandanda, la meilleure buteuse de l’histoire des Bleues Eugénie Le Sommer, la capitaine du PSG et membre de l’équipe de France pour l’Euro 2022 Grace Geyoro.