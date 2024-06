Etoiles françaises - Les bleu(e)s en première ligne

Alors qu’à l’occasion du 14 juillet, la France célèbre ses forces armées, cinq joueuses et joueurs des équipes de France de football décident eux aussi de rendre hommage aux militaires français, avec l’appui du programme d’actions sociétal Players For Society® initié par l’UNFP, le syndicat des joueurs de football professionnel. Parmi eux, le champion du monde, Olivier Giroud. Quelques mois après la victoire en Coupe du monde 2018, le buteur des Bleus reçoit, comme ses coéquipiers, la Légion d’honneur. "Ça représente beaucoup de recevoir la Légion d'honneur. Ça veut dire que tu as fait beaucoup pour ton pays. Je pense surtout aux combattants qui vont à la guerre et qui la méritent bien plus que nous. ». Olivier Giroud décide d’aller plus loin : il choisit d’aller à la rencontre des soldats français pour "mettre en lumière leur rôle pour la France". Comme quatre de ses coéquipiers, il va vivre une expérience en immersion à leurs côtés. Aux côtés d'Olivier Giroud, deux autres champions du monde, Presnel Kimpembe et Steve Mandanda, la meilleure buteuse de l’histoire des Bleues Eugénie Le Sommer, la capitaine du PSG et membre de l’équipe de France pour l’Euro 2022 Grace Geyoro. Chaque sportif est immergé dans le quotidien d’un corps d’armée : Eugénie Le Sommer effectue un vol en mirage 2000, Steve Mandanda monte à bord de la frégate La Fayette, Grace Geyoro rend visite aux blessés aux Invalides, Presnel Kimpembe s’entraîne avec des commandos de l’armée de terre, Olivier Giroud s’exerce avec les commandos marines de la base aérienne 123. Raconté par Denis Brogniart, les Bleu(e)s et les militaires se dévoilent sous un autre jour, grâce à une interaction inédite. Ils échangent sur les valeurs qui les unissent comme défendre les couleurs de la France, représenter son pays. Étoiles Françaises : les Bleu(e)s en première ligne Réalisé par David Astorga Raconté par Denis Brogniart Produit par Black Dynamite et Players For Society