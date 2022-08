Les ex de mon mec

Stacy (Holly Hunter) a tout pour être heureuse : un poste de journaliste dans un talk-show et Derek (Brittany Murphy) l'homme de sa vie. Mais une collègue bien intentionnée lui conseille de fouiner dans l'agenda électronique de Derek pour s'assurer que ses anciennes conquêtes ne sont plus que de vagues souvenirs. Malheureusement, pour la belle Stacy ce n'est pas le cas ! Elle est bien décidée à agir... Tout ce qu'une fille a toujours rêvé de faire : fouiner dans le passé de son mec ! On croit toujours être la première....